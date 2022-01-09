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    09 января 2022, 18:31

    Женщина насмерть задавила ребенка в Мытищах

    Максим Зинкин

    Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки по факту ДТП в Мытищах, в результате которого погиб годовалый ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

    Женщина насмерть задавила ребенка в Мытищах

    Отмечается, что женщина-водитель, управлявшая автомобилем Nissan, наехала на годовалого ребенка на улице Пионерской. От полученных травм малолетний пешеход скончался на месте.

    Устанавливать все обстоятельства произошедшего будет Мытищинская городская прокуратура, на место выехал заместитель прокурора Владимир Цой.

    Ранее в Тюмени водитель без прав на перекрестке сбил семилетнего школьника, ребенок был доставлен в больницу.