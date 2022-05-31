Женщина насмерть сбила подростка в Нижегородской области. Ее заключили под стражу

Пьяная женщина, по версии следствия, вылетела на встречную полосу и сбила двух девочек 15 и 16 лет в Нижегородской области, одна из пострадавших погибла. Теперь подозреваемую заключили под стражу, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу СК.

ДТП произошло ночью 29 мая. Женщина, сбив подростков, скрылась с места ДТП. Пострадавшим пыталась оказать помощь местная жительница, но ее сбил 13-летний мальчик на мопеде. Ее доставили в больницу вместе с выжившей девочкой.

Позже выяснилось, что подозреваемая была лишена водительских прав. Ее заключили под стражу, ведется выяснение обстоятельств произошедшего. Ситуацию с подростком на мопеде также расследует полиция, мопед у мальчика изъяли.