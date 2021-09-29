Женщина насмерть разбилась после падения из окна в Новосибирске

Женщина выпала из окна многоэтажного дома в Новосибирске. Ее не смогли спасти. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Скорую помощь вызвали прохожие, которые нашли женщину, лежащую под окнами дома. Она умерла еще до приезда скорой помощи. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что у погибшей были характерные для падения с высоты травмы. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.