Женщина нашла изуродованный труп бывшего мужа в его квартире в Петербурге

Жительница Петербурга обнаружила труп бывшего мужа без губ и щеки в его квартире в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, лицо мужчины съела собака, оголодавшая после его гибели. Об этом сообщил сайт 78.ru.

Женщина решила проведать бывшего мужа, поскольку он не отвечал на звонки. Чтобы попасть в квартиру, ей пришлось взломать дверь. Обнаружив тело, она вызвала полицию. Судмедэкспертиза установит причину смерти мужчины, написало ИА Nation News.