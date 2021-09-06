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    06 сентября 2021, 18:08

    Женщина нашла человеческий скелет во время прогулки по парку в Ленинградской области

    Полина Гребенщикова

    Жительница Ленинградской области обнаружила человеческие останки во время прогулки в Ржевском парке. Об этом сообщили «Невские новости».

    Женщина нашла человеческий скелет во время прогулки по парку в Ленинградской области

    Скелет женщина увидела около железнодорожных путей. Она вызвала полицию. Прибывшие специалисты предварительно заключили, что человек, чьи останки были найдены, умер не насильственной смертью. Были обнаружены череп, позвоночник, тазовая кость, ребра и две берцовые кости.