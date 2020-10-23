Женщина на сутки приковала 20-летнего сына цепью к полу в сарае

Женщина приковала 20-летнего сына цепью к полу в сарае в хуторе Новониколаевском Ростовской области. Суд признал ее виновной по статье о лишении человека свободы, не связанного с похищением.

Сотрудники прокуратуры пояснили, что 36-летняя местная жительница держала молодого человека на цепи около суток. Причина поступка женщины неизвестна. Согласно неподтвержденной информации, у парня отставание в развитии. Предположительно, мать временами «воспитывает» сына таким образом, пишет «Царьград». За совершенное преступление суд приговорил женщину к 10 месяцам ограничения свободы.