Женщина на Сахалине протащила ребенка за шкирку. Полиция уже начала проверку

В Сети появилось видео, на котором женщина тащит по дороге ребенка, держа его за шкирку. Инцидент произошел в городе Долинске.

Пресс-служба сахалинского УМВД РФ сообщила РИА «Новости» о начале проверки действий, снятых на видео. На кадрах видно, как женщина тащит ребенка, а после скидывает его в кусты, ребенок плачет и брыкается. Является ли гражданка матерью ребенка, пока не известно. Очевидцы предполагают, что женщина была пьяна и сорвалась на ребенка из-за просьбы купить мороженое.

Сотрудники полиции сообщили, что заявлений по данному инциденту к ним не поступало. Но в любом случае будет проведена проверка случившегося. В ведомстве устанавливают личности женщины и ребенка.

Ранее в Тюмени завершили расследование жестокого убийства, которое произошло год назад. Мать обвинили в убийстве своей 19-летней дочери из-за ревности к отчиму, сообщает ИА Ura.ru. По предварительной версии, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда ударила девушку палкой по голове.