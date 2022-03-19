Женщина на иномарке снесла двух школьников с тротуара в Ленобласти

Петербурженка за рулем автомобиля Audi наехала на двух детей, стоящих на тротуаре во Всеволожском районе Ленинградской области. В социальных сетях появилось видео с места аварии.

На опубликованных кадрах видно, как иномарка подъезжает к тротуару, на котором стоят школьники, а потом резко ускоряется, раскидывая детей в разные стороны. На записи камеры наблюдения можно заметить, что при повороте на тротуар иномарка притормозила, а после наезда на детей еще сдала назад.

Сайт 47news сообщил, что авария произошла в минувшую пятницу, 18 марта, на Колтушском шоссе во Всеволожске. Очевидцы заявили, что женщина не стала выходить из машины. Скорую для пострадавших детей вызвали прохожие.

Источник журналистов в правоохранительных органах уточнил, что за рулем Audi находилась 51-летняя петербурженка. Во время аварии иномарка также задела припаркованный автомобиль Skoda Octavia.

В результате наезда пострадал восьмилетний мальчик, который находился на улице с бабушкой. Ребенка с травмой головы доставили в больницу. Его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

По данным издания, с начала прошлого года женщину-водителя дважды штрафовали за превышение скорости. По факту аварии инспекторы областного отдела ГИБДД начали проверку.