Происшествия 31 июля 2023, 01:05 Женщина на иномарке сбила семилетнего ребенка в Москве Freepik

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Женщина в Москве сбила семилетнего ребенка, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу. Видео с места аварии опубликовала прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мальчик выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Сидевшая за рулем женщина сразу же вышла из машины, чтобы помочь ребенку. Прохожие тоже побежали к месту ДТП.

«На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», — сказано в публикации.

В результате ребенка госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на юге Москвы иномарка влетела в остановку после столкновения с другой машиной. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась на остановке.