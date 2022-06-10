Женщина на иномарке сбила ребенка на пешеходном переходе в Челябинске

ДТП произошло в Челябинске на пешеходном переходе через улицу Рязанскую рядом с домом № 14. Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сбил мальчика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД сообщили.

Виновница ДТП управляла машиной RAV-4. Она отказалась пропускать пешехода, из-за чего восьмилетний ребенок попал под колеса. Свидетели случившегося вызвали медиков.

«Мальчика доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. О его состоянии информации пока не поступало. Сотрудники ГИБДД изучают все обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве.