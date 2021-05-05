Женщина на иномарке сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Башкирии

В Башкирии в городе Белорецк пенсионерка на иномарке сбила на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. Как сообщает mkset.ru, ДТП случилось на улице Маяковского.

Восьмилетняя девочка шла по пешеходному переходу, ведя самокат. Внезапно ее сбил Daewoo Matiz под управлением 66-летней женщины. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Как утверждает пенсионерка, девочка неожиданно вышла на дорогу перед ее машиной. Сейчас детали ДТП устанавливает полиция.