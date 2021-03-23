Женщина на иномарке насмерть сбила школьницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятилетняя девочка, перебегая дорогу неподалеку от пешеходного перехода, оказалась под колесами иномарки. Полученные травмы оказались смертельными.

Как сообщает tagilcity.ru, смертельная авария произошла 22 марта около 17 часов. Nissan сбил перебегавшую дорогу в неположенном месте девятилетнюю девочку. От полученных травм она умерла в машине скорой помощи.

За рулем иномарки была 33-летняя женщина, ни разу не нарушавшая правил дорожного движения. По ее словам, машина шла с разрешенной в городе скоростью, а девочка выскочила на дорогу неожиданно.

Сотрудники ГИБДД проведут проверку в школе, где училась девочка, с целью узнать, рассказывали ли там детям о правилах поведения на дороге.