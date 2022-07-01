Женщина лишилась украшений на сумму в 300 тыс руб в Удмуртии

В городе Воткинске Удмуртской Республики женщина лишилась украшений на общую сумму в 300 тысяч рублей. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По информации правоохранителей, похитить украшения могла 36-летняя домработница потерпевшей. Во время уборки злоумышленника нашла ключ от сейфа, открыла его и забрала золотые кольца, серьги и цепочки, а затем передала вещи малознакомому мужчине.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.