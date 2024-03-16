Происшествия 16 марта 2024, 05:03 Женщина лишилась обеих ног из-за неправильного лечения в Омске РИА «Новости»

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Жительница Омска попала в больницу с переломом ноги, а в результате лишилась обеих конечностей. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, женщина попала в больницу с открытым переломами голени после того, как ее сбила машина. Врачи сделали ей операцию. Но после вмешательства пациентка почувствовала себя хуже. У нее началась гангрена, и ногу пришлось ампутировать.

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После этого женщина пожаловалась на состояние второй ноги — большой палец был холодный. Но врачи сначала отрицали проблему, утверждая, что это невроз. Из-за промедления пациентка лишилась и второй ноги.

Суд признал лечащего врача-травматолога виновным в халатности.

«[Врач] не организовал должного контроля за показателями анализа крови, а это привело к тромбоцитопении и, как следствие, развитию тромбоза сосудов ног и гангрене, потребовавшей ампутации», — постановил судья.

Медика приговорили к двум месяцам ограничения свободы с лишением права на врачебную деятельность на один год. Кроме того, он должен компенсировать пострадавшей 504 тысячи рублей за реабилитацию и лечение и два миллиона рублей за моральный ущерб.

Ранее стало известно, что восьмимесячная девочка, пострадавшая при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, потеряла ногу.