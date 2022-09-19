Происшествия 19 сентября 2022, 20:24 Поделиться Telegram

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Viber Женщина, которую пытался убить сын в Турции, выжила — СМИ Shot: в Турции выжила мать, которую попытался убить ее сын с шизофренией Pixabay

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Пострадавшая в результате нападения собственного сына россиянка выжила и находится в одной из турецких клиник, сообщили Telegram-каналу Shot в российском генконсульстве в Анталье. По словам врачей, ее жизнь находится под угрозой.

Издание отметило, что женщина находится в отделении реанимации. Ранее ряд СМИ сообщал, что россиянка от полученных травм скончалась.

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Все случилось в Анталье, где страдающий шизофренией российский турист отдыхал со своим 62-летним отцом и 64-летней матерью. Семья остановилась в пятизвездочном отеле района Чолаклы. По предварительной информации, сын напал на родителей с молотком. Отец погиб, а мать госпитализировали в тяжелом состоянии. Молодой человек скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

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Для поимки россиянина сформировали специальные полицейские отряды. Спустя некоторое время турецкие правоохранители задержали подозреваемого — он находился на улице в районе Докума Кепезского района. Ранее он записал видеообращение и опубликовал его в Сети. По словам россиянина, родители издевались над ним и пытались «отобрать» у него необычные способности.

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