Женщина, которую пытался убить сын в Турции, выжила — СМИ | 360°

Все новости

Происшествия

19 сентября 2022, 21:37

Пилот скончался в ходе ежегодных воздушных гонок Reno Air Races

Криминал

19 сентября 2022, 21:37

Членов семи ОПГ задержали в Бийске за год

Реклама

Деньги

19 сентября 2022, 21:35

Взять ипотеку с маленьким первым взносом станет сложнее. И это скорее плюс

Деньги

19 сентября 2022, 21:34

Цены на ОСАГО в России выросли после расширения тарифного коридора

Подмосковье

19 сентября 2022, 21:28

Более 10 новых биотехнологических препаратов разработает резидент ОЭЗ «Дубна» к 2025 году

Мир

19 сентября 2022, 21:27

Вопросов остаться не должно. Дугин написал свою главную статью — вот, что в ней было

Технологии

19 сентября 2022, 20:56

Мизулина назвала челленджи на YouTube манипуляцией сознанием

Подмосковье

19 сентября 2022, 20:56

Незаконные попытки сброса отходов пресекли в Щелкове и Раменском

Общество

19 сентября 2022, 20:50

Родителям объяснили, как получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь

Происшествия

19 сентября 2022, 20:24

Женщина, которую пытался убить сын в Турции, выжила — СМИ

Shot: в Турции выжила мать, которую попытался убить ее сын с шизофренией

Читать 360tv в

Пострадавшая в результате нападения собственного сына россиянка выжила и находится в одной из турецких клиник, сообщили Telegram-каналу Shot в российском генконсульстве в Анталье. По словам врачей, ее жизнь находится под угрозой.

Издание отметило, что женщина находится в отделении реанимации. Ранее ряд СМИ сообщал, что россиянка от полученных травм скончалась.

Реклама

Все случилось в Анталье, где страдающий шизофренией российский турист отдыхал со своим 62-летним отцом и 64-летней матерью. Семья остановилась в пятизвездочном отеле района Чолаклы. По предварительной информации, сын напал на родителей с молотком. Отец погиб, а мать госпитализировали в тяжелом состоянии. Молодой человек скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

Реклама

Для поимки россиянина сформировали специальные полицейские отряды. Спустя некоторое время турецкие правоохранители задержали подозреваемого — он находился на улице в районе Докума Кепезского района. Ранее он записал видеообращение и опубликовал его в Сети. По словам россиянина, родители издевались над ним и пытались «отобрать» у него необычные способности.

Турция

Туризм

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама