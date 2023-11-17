17 ноября 2023, 13:06
Женщина, которую переехали две машины в Волгодонске, выжила
Жительница города Волгодонск в Ростовской области попала под колеса двух автомобилей и выжила. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Chevrolet Niva сбил женщину на дороге. Он вышел из машины и начал вызывать скорую, после чего пострадавшую переехала Lada Priora.
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Отмечается, что 60-летнюю женщину с разными травмами доставили в больницу, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
ДТП
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