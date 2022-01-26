Женщина, которая устроила смертельное ДТП в Приморье, отправится в колонию-поселение на 6 лет

Жительница Уссурийска незаконно завладела машиной и устроила смертельную аварию. Оказалось, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Угонщицу приговорили к лишению свободы в колонии-поселении на шесть лет. Также в течение трех лет ей нельзя садиться за руль.

Суд также удовлетворил иски потерпевшей стороне на сумму 571 600 рублей.

Как уточнили в УМВД Приморья, ДТП произошло еще в 2020-м году. Водитель иномарки Nissan Tiida Latio передвигался со стороны улицы Агеева по направлению к Комарова, где столкнулся с припаркованной у пешеходного перехода Тoyota Prius.

Затем машина по инерции продолжила движение и наехала мужчину, переходившего дорогу по зебре. Водитель поторопился скрыться с места ДТП. В результате аварии местный житель, 35-летний мужчина, получил множественные травмы, от которых впоследствии скончался, пишет vostokmedia.com.