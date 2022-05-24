Женщина избила пенсионерку в московском дворе после просьбы не ходить по клумбе. Видео

В одном из московских дворов агрессивная женщина набросилась на пенсионерку. Обидчице показалось, что та «напала на ее ребенка». Пожилая москвичка ударилась затылком о бордюр и ненадолго потеряла сознание. Теперь ей предстоит ждать, пока сойдут гематомы и отеки, а в деле будет разбираться полиция.

Очевидец нападения на 72-летнюю Аллу А. по имени Александр рассказал «360», что неадекватно поступившая женщина в доме не живет — приезжает навестить родственников. И всегда конфликтует с соседями. На этот раз она решила пройтись по благоустроенной клумбе.

«Она шла с коляской и ребенком по клумбе, которую сами жители благоустраивали. Там посадили многолетние растения, кусты, были заборчики и веревочное ограждение», — пояснил мужчина.

Дама вышла на прогулку с ножницами, сломала и срезала все, что можно было. Начала вытаптывать цветы Александр очевидец нападения.

Женщина, по его словам, намеренно повредила клумбу, а на справедливое возмущение местных жителей заявила: «Что вы сажаете цветы там, где я хожу?» С окружающими она общалась грубо, не стесняясь материться при ребенке. Под горячую руку попала Алла А., которая, наоборот, пыталась погасить конфликт.

«Ребенок не мог достать коляску — она застряла у заборчика. [Алла] ее достала и ребенка попыталась направить со словами: „Не надо ругаться, идите домой“. И в этот момент прилетел удар», — рассказал Александр.

По его словам, пенсионерка ударилась затылком о бордюр и потеряла сознание. Соседи вызвали скорую и полицию.

«Дама пояснила: ей показалось, будто бы Алла напала на ее ребенка. Но очевидцев очень много. Все могут подтвердить — она гасила конфликт. <…> Она безобидная хрупкая женщина», — подчеркнул мужчина, отметив, что у скандалистки достаточно поставленный удар.

То, как она сбила пожилую москвичку с ног, зафиксировала и камера видеонаблюдения.

Сама Алла А. пояснила, что вышла за хлебом, когда увидела неизвестную ей женщину. Та стояла на газоне и ругалась со старшим по дому.

«Я подошла и сказала: „Возьмите своего ребеночка и идите, не ходите по газону“. Как она меня ударила, не помню. Потому что я стояла к ребенку лицом. <…> Я очнулась лежа на асфальте. У меня сразу заплыл левый глаз, был отек, сейчас вся чернота спускается к шее. <...> Нос болит, весь распухший, все лицо, глаз красный — не прошел еще. Копчик болит. Гематомы и на ягодице», — поделилась пенсионерка.

После того, как приехала скорая, нападавшая к ней даже не подошла. Сначала пожилая москвичка решила не обращаться в полицию — пожалела ребенка скандалистки. Но потом передумала. Александр помог ей съездить в травмпункт — снять побои. Он тоже написал заявление на действия неизвестной гостьи дома.