Происшествия 17 июля 2023, 00:34 Женщина избила школьницу бейсбольной битой в Иркутской области Unsplash

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Жительница села напала на школьницу в Иркутской области. Девушку-подростка избили бейсбольной битой. Драку засняли на видео и опубликовали кадры в соцсетях, теперь в ситуации разбираются правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все возможные участники произошедшего», — заявили в ведомстве.

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Конфликт произошел в селе Онот Черемховского района. Видео с избиением девушки опубликовали в группе «Подслушано Черемхово New»во «ВКонтакте». Местные жители назвали драку беспределом. Они сообщили, что женщина могла напасть на школьницу с битой из-за ревности. Она подумала, что у 15-летней девушки мог быть роман с ее мужем.

Сотрудники полиции пока изучают видеозапись и разбираются во всех обстоятельствах драки.