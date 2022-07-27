Женщина избила подчиненную за оскорбление сына на Алтае

В Алтайском крае полиция расследует дело, связанное с избиением женщины главой одного из поселков. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на сотрудников регионального СК.

По данным следствия, инцидент произошел накануне в поселке Тондошка. Сотрудница местной администрации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошла к дому сына своей начальницы и начала выкрикивать оскорбления.

Чиновница вышла на улицу, чтобы усмирить женщину, забрала у нее палку и начала ей избивать свою сотрудницу. Потерпевшую доставили в больницу с перелом носа и сотрясением мозга.

В отношении 49-летней главы поселка полиция возбудило уголовное дело.