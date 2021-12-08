Женщина избила педиатра в Краснодаре

В Краснодаре 29-летняя местная жительница набросилась с кулаками на лечащего врача своего ребенка. Для нанесения ударов она использовала мобильный телефон и рюкзак. Об этом написал «Царьград».

По данным следствия, инцидент произошел 7 июля в детской поликлинике № 2. Не дождавшись очереди, женщина ворвалась в кабинет педиатра и набросилась на него.

В результате нападения врач получила сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и кровоизлияния.

«Санкция за данное преступление предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Прокуратура Прикубанского округа направила уголовное дело в суд.