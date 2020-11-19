Женщина избила и изрезала свою знакомую на крыльце супермаркета в Москве

В Москве около супермаркета произошла поножовщина. Женщина напала на свою знакомую, избила и изрезала ее ножом. Сейчас на месте работает полиция и бригада скорой помощи.

Нападение произошло по адресу: улица Люблинская, дом 126, на крыльце магазина. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В магазин забежала девочка и попросила оказать помощь, вызвали скорую. Уже приехала полиция. <…>У 36-летней девушки многочисленные ножевые ранения, порезаны две руки, что-то в области шеи. Она вроде в трезвом состоянии», — рассказал источник.

Пострадавшая сообщила, что ее сначала избили, а потом ударили ножом. Также выяснилось, что женщина знает нападавшую. Сейчас она задержана. Что стало причиной агрессивного поведение — неизвестно. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

В сентябре похожий случай произошел в Татарстане. Мужчина напал на бывшую жену в магазине и изрезал ее ножом. По данным сотрудников правоохранительных органов, за день до покушения он изнасиловал пострадавшую.