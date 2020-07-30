Женщина избила девочку на детской площадке в Петербурге. Видео

Следователи и полиция начали проверку после избиения ребенка на детской площадке на улице Подвойского в Санкт-Петербурге. Видео опубликовали жители района в местном паблике «ВКонтакте».

«Пока проводится проверка происшествия, пока содержательной части мало. В полицию поступила телефонограмма, теперь проводится проверка», — рассказал «360» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

На видео, опубликованном в социальной сети, пожилая женщина бьет девочку, кричит на нее и обзывает. Вокруг на детской площадке гуляют другие дети с родителями, в ситуацию никто не вмешивается. Инцидент произошел вечером 26 июля.

Ранее появилась информация о подростках, которые избили десятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Так они решили наказать ребенка, который собирался покататься на качелях. Пятеро подростков от 13 до 15 лет избивали школьника палками. Мальчик получил серьезные травмы, его прооперировали. Окружающие не помогли ребенку, он сам дошел до дома.