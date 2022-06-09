В Калининском районе Санкт-Петербурга в детскую городскую больницу № 2 поступила 12-летняя школьница после жесткого избиения своей матери. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным медиков, большая часть ударов пришлась на голову девочки. Сейчас она находится в в хирургическом отделении больницы в удовлетворительном состоянии, сообщило ИА Nation News.

По итогам проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.