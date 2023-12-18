18 декабря 2023, 11:13
Женщина из Свердловской области ударила ножом сожителя во время нарезки пиццы
Жительница города Березовский Свердловской области предстанет перед судом по делу о нападении. Ей грозит до десяти лет колонии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Согласно данным надзорного ведомства, летом 2023 года фигурантка поссорилась с сожителем. Она схватила нож, которым нарезала пиццу, и ударила мужчину. Медикам удалось его спасти.
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Выяснилось, что злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Уголовное дело
Суд
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