Происшествия 18 декабря 2023, 11:13 Женщина из Свердловской области ударила ножом сожителя во время нарезки пиццы

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Жительница города Березовский Свердловской области предстанет перед судом по делу о нападении. Ей грозит до десяти лет колонии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, летом 2023 года фигурантка поссорилась с сожителем. Она схватила нож, которым нарезала пиццу, и ударила мужчину. Медикам удалось его спасти.

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Выяснилось, что злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.