Женщина из Саранска насмерть сбила пенсионера

ДТП произошло накануне в городе Саранске. В региональном УГИБДД сообщили, что за рулем иномарки находилась 38-летняя местная жительница. Об этом написало РИА ФАН.

Установлено, что причиной аварии стала невнимательность женщины. Управляя автомобилем Kia Picanto, она не заметила 81-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионера экстренно доставили в больницу.

Врачи Республиканской клинической больницы № 4 несколько часов боролись за жизнь пациента, однако спасти его так и не удалось. В настоящий момент следствие устанавливает все детали происшествия.