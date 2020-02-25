25 февраля 2020, 13:55
Женщина из Санкт-Петербурга ударила ножом мужа и вызвала скорую помощь
Жительница Санкт-Петербурга ранила ножом мужчину, с которым состояла в гражданском браке. Причиной стал конфликт, возникший у пары после совместного употребления алкогольных напитков. После этого женщина сама вызвала скорую помощь. Об этом сообщило ИА «Невские Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Пострадавший госпитализирован с колото-резаным ранением брюшной полости. Женщина задержана, на нее заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».