    25 февраля 2020, 13:55

    Женщина из Санкт-Петербурга ударила ножом мужа и вызвала скорую помощь

    Дарья Морозова

    Жительница Санкт-Петербурга ранила ножом мужчину, с которым состояла в гражданском браке. Причиной стал конфликт, возникший у пары после совместного употребления алкогольных напитков. После этого женщина сама вызвала скорую помощь. Об этом сообщило ИА «Невские Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Пострадавший госпитализирован с колото-резаным ранением брюшной полости. Женщина задержана, на нее заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».