Происшествия 24 февраля 2023, 00:24 Женщина из Казани упала с шестого этажа, встала и пошла домой Жительница Казани выжила после падения с шестого этажа

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Жительница Казани выпала с шестого этажа и осталась жива. После падения она, не получив серьезных травм, смогла сама вернуться домой. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Прибывшим на место происшествия полицейским 42-летняя женщина рассказала, что у нее заклинило дверь. Она не смогла войти в свою квартиру, поэтому решила попасть домой через соседский балкон. Жительница Казани не рассчитала своих сил и сорвалась вниз. Падение смягчил сугроб, поэтому она не получила серьезных травм.

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Telegram-каналы опубликовали видео падения женщины. На кадрах видно, как героиня сначала висит на балконе, уцепившись за карниз рукой, а затем срывается вниз. После этого она подходит к двери подъезда, держась за спину и тяжело дыша, и пытается попасть внутрь.

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В комментариях жители Казани написали, что женщина находилась в состоянии шока, поэтому и смогла так легко подняться. Другие предположили, что она могла быть в состоянии алкогольного опьянения.