Происшествия 13 сентября 2023, 11:28 Женщина и трое детей захлебнулись в съехавшей в кювет машине в Омской области Прокуратура: женщина с 3 детьми погибли в упавшем в кювет авто в Омской области РИА «Новости»

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В Омской области женщина с тремя детьми попала на машине в кювет, заполненный водой. Все пассажиры авто скончались, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла на дороге, ведущей к деревне Поспелово Большеуковского района. За рулем ВАЗ-2109 была 26-летняя женщина. Она не справилась с управлением, и легковушка съехала в кювет.

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«В результате ДТП машина перевернулась, при ее погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и семи лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись», — указали в ведомстве.

Муж погибшей признался, что не стал сразу искать семью, так как дети с супругой отправились к родственникам. Правоохранители также не смогли быстро обнаружить машину. Им помешали кустарники, окружившие кювет. Сама легковушка почти полностью погрузилась под воду.

Прокуратура начала проверку на месте ЧП. Сотрудники УМВД России по Омской области отметили, что женщина получила водительские права в 2021 году. Ее никогда не привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее ДТП с участием ребенка произошло в Ростовской области. В Новочеркасске Hyundai Accent сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе. Пострадавшего передали медикам с множественными травмами.