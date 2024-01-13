Эксклюзив 13 января 2024, 10:08 Женщина и трое детей пострадали при пожаре в центре Москвы Источник «360»: при пожаре в Москве на Большой Полянке пострадали 4 человека РИА «Новости»

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Женщина и трое детей пострадали при пожаре на трансформаторной подстанции в центре Москвы, на Большой Полянке. Пожарные спасли еще одного человека, он не пострадал. Об этом сообщил источник «360».

По информации источника, возраст пострадавших детей — девять, 14 и 15 лет. Бригада скорой помощи оперативно осмотрела их. Известно, что всех троих детей госпитализируют. Их отправят в Филатовскую больницу. О том, понадобилась ли госпитализация женщине, не сообщается.

Пожар случился около 03:00. Источник уточнил, что произошло короткое замыкание электрического кабеля, и по кабельным коробам дым затянуло в квартиры. В подъезде возникло плотное задымление. При этом возгорания в жилых зданиях не было.

Пожар ликвидировали двумя порошковыми огнетушителями. Примерно к 04:40 с огнем удалось справиться.

На место выезжали специалисты холдинга «Россети», которому принадлежит подстанция. Они не стали обесточивать ее.