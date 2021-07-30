Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области случилось ДТП с участием иномарки Chery A13, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Авария произошла на 45-м километре дороги, ведущей к хутору Курганный. 46-летняя автоледи не справилась с управлением и машина перевернулась, вылетев в кювет. Кроме женщины травмы получил пятилетний ребенок, сидевший в салоне. Обоих пострадавших доставили в больницу. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.