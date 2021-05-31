Женщина и ребенок пострадали в ДТП с лосями в Тюменской области

В Тюменской области накануне произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.

Рано утром на 438-м километре шоссе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на дорогу перед автомобилем Hyundai Santa Fe выскочил лось. Об этом сообщил nashgorod.ru.

Управлявшая машиной женщина резко вывернула руль, после чего авто врезалось в дорожное ограждение. В аварии пострадала восьмилетняя девочка. Она травмировала руку. Лось травм не получил и благополучно ушел.

Вечером того же дня на 185-м километре дороги Тюмень — Курган машина марки Chery сбила лося. На этот раз животное погибло. 36-летняя пассажирка автомобиля получила травму колена. На данном участке трассы это уже третий наезд на дикого зверя.

Сотрудники дорожной полиции просят россиян обращать внимание на знаки, установленные в местах миграции лесных животных. Особенно водителям нужно быть внимательным в темное время суток.