Происшествия 28 февраля 2023, 03:18 Женщина и ребенок пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько: женщина и ребенок ранены в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Никитовского района города украинскими войсками. Ранения получили 40-летняя женщина и шестилетний ребенок, написал глава города в своем Telegram-канале.

Приходько сообщил, что обстрелу подвергся жилой массив «Комсомолец». Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Из-за ударов украинских военных загорелись деревья, повреждены линии электропередач.

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«Один из снарядов разорвался во дворе дома № 41 по улице 60 лет СССР, около второго подъезда перебита газовая труба. Взрывной волной повреждено остекление ясли-сада № 148 по адресу: улица Дубинина, 1», — написал мэр Горловки.

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После обстрела ВСУ жилой массив оказался частично отключен от электросети. В ряде домов снарядами повреждены стекла.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска за год выпустили по территории ДНР более 230 ракет из американских РСЗО HIMARS. Также по территории республики были выпущены свыше 15 тысяч снарядов 155 миллиметрового калибра натовского образца.