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    25 мая 2021, 19:52

    Женщина и ребенок погибли в аварии в Подмосковье

    Ольга Назаркина

    Женщина и ребенок стали жертвами ДТП в городском округе Раменское в Московской области. Еще два ребенка получили травмы.

    Женщина и ребенок погибли в аварии в Подмосковье

    Авария произошла на Старо-Рязанском шоссе, в районе деревни Кривцы. Легковой автомобиль, где ехала женщина с детьми, столкнулся с грузовым автомобилем, сообщило РИА «Новости».

    В грузовике никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося установят сотрудники полиции.

    В конце апреля в страшном ДТП на Ставрополье погибли пять девочек. Все они были членами баскетбольной команды и ехали на соревнования. Еще семерых пострадавших доставили на лечение в Москву.

    По предварительным данным, водитель «девятки» пошел на обгон, задел КамАЗ с прицепом. Большегруз начала тормозить и перевернулся, рухнув на микроавтобус с детьми. Водителя маршрутки, перевозившего детскую команду, Руслана Нахметова в начале мая отправили под домашний арест.