Женщина и ребенок погибли в аварии в Подмосковье

Женщина и ребенок стали жертвами ДТП в городском округе Раменское в Московской области. Еще два ребенка получили травмы.

Авария произошла на Старо-Рязанском шоссе, в районе деревни Кривцы. Легковой автомобиль, где ехала женщина с детьми, столкнулся с грузовым автомобилем, сообщило РИА «Новости».

В грузовике никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося установят сотрудники полиции.

В конце апреля в страшном ДТП на Ставрополье погибли пять девочек. Все они были членами баскетбольной команды и ехали на соревнования. Еще семерых пострадавших доставили на лечение в Москву.

По предварительным данным, водитель «девятки» пошел на обгон, задел КамАЗ с прицепом. Большегруз начала тормозить и перевернулся, рухнув на микроавтобус с детьми. Водителя маршрутки, перевозившего детскую команду, Руслана Нахметова в начале мая отправили под домашний арест.