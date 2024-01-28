Происшествия 28 января 2024, 12:32 Женщина и ребенок погибли при пожаре в Котове СК: при пожаре в Котове погибли женщина и девятилетняя девочка Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» после гибели женщины и ее девятилетней дочери при пожаре в Котове. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.

Квартира на улице 60 лет ВЛКСМ в Котове вспыхнула в ночь на 27 января. При пожаре погибла 43-летняя женщина, ее дочь доставили в больницу с ожогами, но девочка скончалась.

Реклама

«Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причину пожара», — передали в пресс-службе.

Ранее 10-летняя девочка и 17-летний подросток погибли при пожаре в частном доме в Канске. Бабушка детей попала в больницу. Следком также возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум людям.