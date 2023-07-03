Происшествия 03 июля 2023, 05:19 Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Хабаровске МЧС: при пожаре в двухэтажном частном доме Хабаровска погибли ребенок и женщина РИА «Новости»

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Тела ребенка и женщины нашли после пожара в частном доме в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передал ТАСС.

В сообщении сказано, что в кирпичном двухэтажном доме начался пожар. Сотрудники спасательных служб оперативно приступили к локализации возгорания. Чтобы проверить наличие людей внутри горящего дома, сформировали звено газодымозащитной службы. В доме нашли тела двух погибших — женщины и ребенка.

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Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Для ликвидации пожара задействовали семь человек и две единицы техники. Сотрудники пожарного надзора МЧС РФ организовали проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Нижнем Новгороде. Огонь разгорелся на территории химзавода «Бальзам», кадры с места событий оказались в распоряжении «360». На них видно, как в небо поднялся столб густого дыма. Всех работников завода эвакуировали в безопасное место.