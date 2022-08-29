Женщина и подросток погибли в Ростовской области в ДТП с иномаркой

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области. Там перевернулась машина. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на УГИБДД по региону.

Ситуация произошла в Гуково. Водитель Hyundai Accent решил подвести четырех несовершеннолетних мальчиков.

Находившаяся за рулем женщина превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль заехал на обочину и перевернулся.

«От ранений погибли 70-летняя водитель и 14-летний пассажир. Еще двое несовершеннолетних получили травмы», — отметили в ведомстве.