Женщина и пятеро детей попали в больницу после отравления газом в Северной Осетии

В Северной Осетии многодетная мать и пятеро детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. По данным следователей, 31-летняя женщина неосторожно обращалась с газовой плитой, из-за чего газ долго поступал в жилое помещение. Об этом написал «ФедералПресс».

«В Моздокскую районную больницу с диагнозом „отравление угарным газом“ госпитализированы 31-летняя жительница ст. Павлодольская и ее пятеро детей [в возрасте] от 3 до 14 лет. В настоящий момент женщине и ее малолетним детям оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии.

Для того, чтобы не допустить подобных отравлений, гражданам рекомендуют пользоваться колонкой только при открытом огне, установить сигнализатор загазованности угарным газом, а также проверять тягу перед розжигом и во время работы котла.