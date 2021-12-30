Женщина и младенец пострадали при взрыве в доме в Ялте. Видео

В многоквартирном жилом доме в Ялте начался пожар, сообщили в МЧС. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, пожар произошел в трехэтажном доме на 10 квартир. Огнем охвачены второй и третий этаж. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

По данным «Интерфакса», причиной поджара стал взрыв газового баллона. В распоряжении «360» оказалось видео последствий ЧП.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 11:30. На место были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым по повышенному рангу, уточнили в ведомстве.

Из жилого дома эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей. МЧС сообщил о том, что есть пострадавшие.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры уточнил, что с ожогами госпитализированы женщина и ребенок 2021 года рождения. Подробностей об их состоянии пока не сообщается.

Погибших, по предварительным данным, нет.