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    30 декабря 2021, 14:16

    Женщина и младенец пострадали при взрыве в доме в Ялте. Видео

    Появилось видео последствий взрыва в многоквартирном доме в Ялте

    Алла Морген, Татьяна Струкова

    В многоквартирном жилом доме в Ялте начался пожар, сообщили в МЧС. Есть пострадавшие.

    Женщина и младенец пострадали при взрыве в доме в Ялте. Видео

    По предварительным данным, пожар произошел в трехэтажном доме на 10 квартир. Огнем охвачены второй и третий этаж. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

    По данным «Интерфакса», причиной поджара стал взрыв газового баллона. В распоряжении «360» оказалось видео последствий ЧП.

    Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    Сообщение о возгорании поступило спасателям около 11:30. На место были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым по повышенному рангу, уточнили в ведомстве.

    Из жилого дома эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей. МЧС сообщил о том, что есть пострадавшие.

    ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры уточнил, что с ожогами госпитализированы женщина и ребенок 2021 года рождения. Подробностей об их состоянии пока не сообщается.

    Погибших, по предварительным данным, нет.