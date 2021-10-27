Женщина и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Оренбурге

В результате тройного ДТП в Оренбурге женщина и годовалый ребенок получили травмы. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Авария произошла на улице Цвиллинга. Lifan X60 врезался в отечественное авто, которое в результате столкновения вписалось в иномарку Chevrolet Cobalt. 25-летняя пассажирка и годовалый ребенок пострадали. Их доставили в больницу. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.