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    27 октября 2021, 17:09

    Женщина и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Оренбурге

    Тройная авария произошла в Оренбурге

    Редакция сайта 360

    В результате тройного ДТП в Оренбурге женщина и годовалый ребенок получили травмы. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

    Авария произошла на улице Цвиллинга. Lifan X60 врезался в отечественное авто, которое в результате столкновения вписалось в иномарку Chevrolet Cobalt. 25-летняя пассажирка и годовалый ребенок пострадали. Их доставили в больницу. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.