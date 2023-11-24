Происшествия 24 ноября 2023, 12:21 Женщина и двое детей стали жертвами ночного пожара в частном доме в Перми СК: мать и 2 ребенка погибли при пожаре в частном доме на улице Чекалина в Перми

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Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в кирпичном частном доме на улице Чекалина в Перми. Об этом сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю в своем Telegram-канале.

Пожар в Кировском районе города случился в ночь на 24 ноября. Жертвами ЧП стали женщина 1988 года рождения, а также ее дети 2012 и 2018 годов рождения.

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«Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — указали в региональном главке Следкома.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Чтобы выяснить причины возгорания, на место выехали следователи, криминалисты, а также эксперт-пожаротехник. Руководство следственного управления СК России по Пермскому краю взяло расследование под особый контроль.

Главное управление МЧС России по региону опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» комментарий оперативного дежурного территориального пожарно-спасательного гарнизона Пермского края Сергея Шаламова. Он сказал, что экстренные службы получили сообщение о возгорании в частном доме в 02:50 по местному времени. Когда первое подразделение прибыло на место, дом уже горел по всей площади, отметил Шаламов.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. К тушению привлекли 40 огнеборцев и 10 единиц техники. Возгорание ликвидировали полностью в 04:55 по местному времени.

«Огнем полностью уничтожен дом, включая три автомобиля, находившихся в доме», — сообщил Шаламов.

Ранее сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в квартире на улице Пушкарской в Перми. Спасатели вынесли жителя города из горящего помещения.