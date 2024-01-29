29 января 2024, 15:42
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с самосвалом на трассе под Ижевском
Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на трассе Завьялово — Гольяны в Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на отдел УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer допустил столкновение с самосвалом Shacman.
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В результате пострадали три пассажирки легковушки. Медицинская помощь потребовалась 41-летней женщине, а также девочкам 5 и 14 лет.
ДТП
Удмуртия
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