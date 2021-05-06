Женщина и двое детей погибли при пожаре в Саратове

Семья из трех человек стала жертвой пожара на окраине Саратова. Он возник в частном доме в ночь на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в поселке Красный Текстильщик на улице Фосфоритная поступила в дежурную часть в 01:21 (00:21 по московскому времени), написал «Интерфакс».

Огонь охватил 80 квадратных метров. На месте работали четыре пожарных расчета. Спасатели обнаружили тела трех человек. Это 31-летняя женщина и ее двое детей в возрасте трех и 10 лет. Эти данные уточнил телеканал «Саратов24».

На месте работают следователи. Причины случившегося устанавливаются.