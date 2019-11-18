Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Болотном в Новосибирской области. На месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщили в новосибирском управлении МЧС, пожар в бревенчатом частном доме заметил местный житель. Он позвонил в экстренные службы в 06:16 (02:16 по московскому времени) 18 ноября.

«Через две минуты первые пожарные расчеты были на месте. К этому времени открытым огнем горела веранда. В ходе тушения пожара из дома сотрудники МЧС России эвакуировали женщину без признаков жизни и двоих детей двух и четырех лет», — сообщили в пресс-службе МЧС.

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В ведомстве добавили, что детей отправили в больницу, но во время пути они скончались.

В 07:36 (03:36 по московскому) пожар был полностью потушен. Огнем повредило веранду и крышу дома площадью 24 квадратных метра. В тушении были задействованы 17 человек и шесть единиц техники.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.