Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Как сообщили в новосибирском управлении МЧС, пожар в бревенчатом частном доме заметил местный житель. Он позвонил в экстренные службы в 06:16 (02:16 по московскому времени) 18 ноября.
«Через две минуты первые пожарные расчеты были на месте. К этому времени открытым огнем горела веранда. В ходе тушения пожара из дома сотрудники МЧС России эвакуировали женщину без признаков жизни и двоих детей двух и четырех лет», — сообщили в пресс-службе МЧС.
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В ведомстве добавили, что детей отправили в больницу, но во время пути они скончались.
В 07:36 (03:36 по московскому) пожар был полностью потушен. Огнем повредило веранду и крышу дома площадью 24 квадратных метра. В тушении были задействованы 17 человек и шесть единиц техники.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.