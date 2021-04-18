Женщина и двое детей погибли при пожаре в бане в Талдоме

Тела женщины и двух детей обнаружили спасатели после тушения пожара в бане в подмосковном Талдоме. Обстоятельства и причины их гибели выясняет региональная прокуратура.

По предварительным данным, погибшие были родственниками Их возраст не уточняется. Место трагедии посетил талдомский городской прокурор Сергей Дементьев. Проверка продолжается.

Несколькими днями ранее при пожаре в частном доме на Урале погибли пятеро детей. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Известно, что семья, которая жила в сгоревшем доме, стояла на учете социальной службы.