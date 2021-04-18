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    18 апреля 2021, 09:14

    Женщина и двое детей погибли при пожаре в бане в Талдоме

    Ольга Назаркина

    Тела женщины и двух детей обнаружили спасатели после тушения пожара в бане в подмосковном Талдоме. Обстоятельства и причины их гибели выясняет региональная прокуратура.

    Женщина и двое детей погибли при пожаре в бане в Талдоме

    По предварительным данным, погибшие были родственниками Их возраст не уточняется. Место трагедии посетил талдомский городской прокурор Сергей Дементьев. Проверка продолжается.

    Несколькими днями ранее при пожаре в частном доме на Урале погибли пятеро детей. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Известно, что семья, которая жила в сгоревшем доме, стояла на учете социальной службы.