Женщина и дети погибли при пожаре в Башкирии

Двое детей и женщина стали жертвами пожара в частном доме в Башкирии. Еще трое мужчина пострадали. Их доставили в больницу.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, все произошло в ночь на 5 ноября в селе Верхние Татышлы Татышлинского района Башкирии. Там вспыхнул одноэтажный дом, площадь которого — 54 квадратных метров. Пожар тушили 24 человека с помощью 11 единиц техники.

«...обнаружены погибшие, женщина 1990 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения. В результате пожара также пострадали трое взрослых мужчин 1978, 1984 и 1998 годов рождения, для оказания необходимой помощи мужчины доставлены в Татышлинскую центральную больницу», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что на место ЧП прибыли заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин и заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин.Там же работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель ведомства. Причина случившегося и все обстоятельства сейчас устанавливаются.