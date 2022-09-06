Происшествия 06 сентября 2022, 03:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае В Бийском районе Алтайского края в ДТП с бензовозом погибли пять человек РИА "Новости"

Читать 360tv в

Пять человек стали жертвами аварии с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края, сообщилоРИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительным данным, на 377-м километре дороги Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись автомобиль Honda Step WGN, который ехал со стороны Бийска, и DAF с прицепом. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

Реклама

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина 1987 года рождения — водитель автомобиля Honda Step WGN и четыре пассажира: 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения», — говорится в сообщении.

Реклама

Водитель бензовоза 1986 года рождения получил травмы. На месте аварии находятся специалисты экспертно-криминалистического центра и ГИБДД. Обстоятельства инцидента выясняются.

Накануне в Ростовской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погиб человек.

0 0 0 0 0 0