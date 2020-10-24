Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Якутии

В частном двухквартирном доме в селе Крест-Кытыл в Намском районе Якутии произошел пожар. На месте происшествия найдены тела женщины и четырех детей. Пострадал мужчина. Дом полностью поврежден огнем на общей площади 160 квадратных метров.

Об этом сообщило Главное управления МЧС России по Якутии.

«Сегодня в 04:43 (22:43 мск 23 октября) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского района Республики Саха (Якутия). Есть пострадавший мужчина <…> найдены тела женщины и четверых детей. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации», — говорится в сообщении.

Источник фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии

В ликвидации пожара участвовали пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава. На месте работают дознаватели МЧС России, сотрудники Следкома и полиции.

К месту пожара направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории. Психологи РСЧС работают с родственниками погибших.