Женщина и 10 ее детей смогли спастись из пожара в Удмуртии

Пожар произошел в частном доме в деревне Черная Воткинского района. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МЧС Удмуртии.

Информация о пожаре поступила 23 февраля около четырех утра. Спустя час пожарным удалось потушить возгорание. Огонь полностью уничтожил дом и деревянные постройки на участке.

В момент пожара в доме находилась 35-летняя женщина и десять ее детей в возрасте от одного месяца до 15 лет. Семье удалось покинуть дом через окно на первом этаже. Одного ребенка из дома спасти мать и старший сын.