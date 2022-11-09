Женщина едва не убила мужа, воткнув ему нож в живот | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 12:12 Женщина едва не убила мужа, воткнув ему нож в живот

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Ссора между супругами произошла накануне в доме по улице Заикина в Зеленодольске. Во время распития спиртных напитков женщина схватила нож и ударила мужа в живот, написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии.

Прибывший на место случившегося наряд полиции увидел на полу окровавленного мужчину. Его супруга призналась, что ранила пострадавшего ножом во время ссоры.

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Мужчину передали медикам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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